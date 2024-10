Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d’Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Sardegna è una regione sicura? Dall’analisi dei dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice di criminalità elaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancano dati negativi Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d’Italia L'Identità. Lidentita.it - Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d’Italia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laè una regione? Dall’analisi deidel Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice dielaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancanonegativipiùL'Identità.

Sardegna - dati criminalità : Oristano provincia più sicura d'Italia - Al contrario, Oristano detiene il triste primato tra tutte le province italiane per numero di denunce legate ad associazione per produzione o traffico di stupefacenti, il quarto posto per rapine in uffici postali e il settimo posto nella categoria tentati omicidi. Tra gli ambiti di reato con i dati maggiormente positivi, le lesioni dolose che vedono Cagliari tra le tre province italiane con ... (Liberoquotidiano.it)

Sicurezza in Sardegna : Un’analisi approfondita sui dati di criminalità del 2023 - Queste azioni indicano una crescente consapevolezza e impegno nella lotta contro la violenza domestica e per la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. 000 abitanti. 000 abitanti, secondo il Ministero dell’Interno. 000 abitanti, alle minacce, che raggiungono 144 denunce nello stesso intervallo. (Gaeta.it)