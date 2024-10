Roma-Inter, Inzaghi: “Dobbiamo farci trovare pronti, la sosta Nazionali non ci deve influenzare” (Di sabato 19 ottobre 2024) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’Intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di Serie A contro la Roma: “Sappiamo che tipo di avversario andiamo ad affrontare. Juric l’abbiamo incontrato tante volte in questi anni e sta portando la sua filosofia alla Roma. Dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso che in non possesso“. “La sosta delle Nazionali non ci deve influenzare: prima della sosta venivamo da tre vittorie, Dobbiamo continuare il nostro percorso – ha aggiunto Inzaghi – Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti, alcuni come Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi però sono rientrati abbastanza bene, a parte Zielinski che è rientrato con un problemino e non ci sarà. Andremo senza nessun tipo di problema“. Su Marcus Thuram: “Sta continuando a lavorare bene. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Simone, tecnico dell’, ha rilasciato un’vista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di Serie A contro la: “Sappiamo che tipo di avversario andiamo ad affrontare. Juric l’abbiamo incontrato tante volte in questi anni e sta portando la sua filosofia allaper fare una partita importante sia in possesso che in non possesso“. “Ladellenon ci: prima dellavenivamo da tre vittorie,continuare il nostro percorso – ha aggiunto– Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti, alcuni come Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi però sono rientrati abbastanza bene, a parte Zielinski che è rientrato con un problemino e non ci sarà. Andremo senza nessun tipo di problema“. Su Marcus Thuram: “Sta continuando a lavorare bene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi : «Asllani - ecco l’entità del suo problema. Roma-Inter senza due» - CONDIZIONE – Proprio sulla condizione dei giocatori ha voluto soffermarsi Simone Inzaghi, con ulteriori dettagli sul problema per Kristjan Asllani: «Qualcuno come Lautaro Martinez e Taremi hanno fatto voli lunghi. Thuram sta continuando a lavorare bene come ha fatto lo scorso anno. Porteremo Berenbruch che è un ragazzo molto promettente e non avremo alcun problema. (Inter-news.it)

Roma-Inter - Inzaghi sicuro prima del volo : conclusi due ballottaggi! - 45 all’Olimpico. Questa mattina l’Inter ha fatto rifinitura ad Appiano Gentile per poi volare su Roma dopo. Altro forfait per Inzaghi, dopo quello di Piotr Zielinski. MENO UNO – Vigilia dell’atteso Roma-Inter di campionato, match in programma domani sera alle 20. Le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italia prima della partenza verso la Capitale. (Inter-news.it)

Roma-Inter - tegola dell’ultimo momento per Inzaghi - Ma già da domani dovrà impegnarsi seriamente, anche perché lo scontro con la Roma arriva dopo la pausa nazionali, con tutte le incognite che questo può comportare. A questo punto, si fa più probabile la sua presenza dal primo minuto per gestire opportunamente le energie, in vista di un ciclo molto intenso. (Calciomercato.it)