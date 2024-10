Calciomercato.it - Ribaltone in panchina, nome a sorpresa: bye bye Inzaghi

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il presente di Simoneè legatissimo all’Inter, ma l’allenatore nerazzurro è stato accostato anche ad un’altra big. Intanto arrivano novità Testa sul campo per l’Inter di Simone, chiamata subito ad una trasferta molto complicata già di rientro dalla sosta. I campioni d’Italia dovranno infatti affrontare la Roma di Juric all’Olimpico domenica sera in una gara da non fallire per non perdere terreno rispetto alla concorrenza. Simone(LaPresse) – calciomercato.itSaranno quindi giorni subito intensi per Lautaro e soci vista anche la Champions alle porte la prossima settimana. Il focus è quindi tutto sul presente con le prossime sfide da affrontare, ma ildi Simonein questo periodo è iniziato a circolare anche in ottica mercato.