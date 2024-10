Regionali, Picone (Elena Ugolini Presidente): "Dimenticando i quartieri il Pd allontana i cittadini dalla politica" (Di sabato 19 ottobre 2024) “Le amministrazioni del Partito Democratico, in questi anni, hanno allontanato le persone dalla politica, scoraggiando i processi partecipativi e ricordandosi della gente solo a ridosso delle scadenze elettorali”. Non usa giri di parole Mario Picone, candidato della lista civica 'Elena Ugolini Cesenatoday.it - Regionali, Picone (Elena Ugolini Presidente): "Dimenticando i quartieri il Pd allontana i cittadini dalla politica" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Le amministrazioni del Partito Democratico, in questi anni, hannoto le persone, scoraggiando i processi partecipativi e ricordandosi della gente solo a ridosso delle scadenze elettorali”. Non usa giri di parole Mario, candidato della lista civica '

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - Fratelli d'Italia presenta i suoi candidati : "Proposta politica di qualità" - Fratelli d’Italia ha presentato i propri candidati per le prossime elezioni regionali alla presenza della deputata Alice Buonguerrieri. I candidati sono Maria Gabriella Di Pentima, Massimiliano Pompignoli, Luca Pestelli e Stefano Spinelli. Ecco le osservazioni e le proposte dei candidati, a... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Londrillo (Alleanza Verdi e Sinistra) : "Contro le mafie serve un impegno doppio da parte della politica" - Così Sara Londrillo, candidata in Regione nel collegio Forlì-Cesena per Alleanza Verdi e Sinistra, esprimendo al contempo il suo "più forte augurio. . . "La lotta contro le mafie richiede comportamenti più scrupolosi e attenti nel proprio agire quotidiano e un impegno doppio da parte della politica". (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - da palazzo Spada verso palazzo Cesaroni : sogni ed ambizioni per sei esponenti della politica ternana - Una campagna elettorale ormai entrata pienamente nel vivo, in vista delle prossime consultazioni regionali in programma il prossimo 17 e 18 novembre. Sono sei (o meglio dovrebbero in attesa dell’ufficialità) gli esponenti di palazzo Spada che concorreranno nelle rispettive di appartenenza... (Ternitoday.it)