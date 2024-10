Regionali, Fdi presenta i candidati: "Tanti ancora non votanti e indecisi, c'è malessere che si deve esprimere col voto" (Di sabato 19 ottobre 2024) Due candidati del territorio cesenate e tre del Forlivese. Sono stati presentati ufficialmente i candidati di Fratelli d'Italia del collegio di Forlì-Cesena per le prossime elezioni Regionali del 17-18 novembre. I meloniani candidano all'Assemblea Legislativa Stefano Spinelli, ex consigliere Cesenatoday.it - Regionali, Fdi presenta i candidati: "Tanti ancora non votanti e indecisi, c'è malessere che si deve esprimere col voto" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Duedel territorio cesenate e tre del Forlivese. Sono statiti ufficialmente idi Fratelli d'Italia del collegio di Forlì-Cesena per le prossime elezionidel 17-18 novembre. I meloniani candidano all'Assemblea Legislativa Stefano Spinelli, ex consigliere

Elezioni regionali - Fdi presenta i suoi candidati : "Convincere i delusi ad andare a votare - si può vincere" - Presentati ufficialmente i candidati di Fratelli d'Italia del collegio di Forlì-Cesena per le prossime elezioni regionali del 17-18 novembre. I meloniani candidano all'Assemblea Legislativa Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale per dieci anni uscito dalla Lega; Luca Pestelli, ex... (Forlitoday.it)

I candidati del M5S pronti per le Regionali : "Continuiamo la collaborazione con de Pascale" - Si è tenuta ieri la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali per la provincia di Ravenna. I 4 candidati sono Igor Gallonetto, Massimo Bosi, Anastasia Ruggeri e Antonella Ravagli. L'evento è stato aperto dal senatore Marco Croatti, che ha ricordato... (Ravennatoday.it)

“Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro” - i candidati modenesi per le Regionali - La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha ufficializzato le liste in tutti i collegi elettorali dell'Emilia Romagna per le elezioni di novembre. Migliaia di cittadine e cittadini hanno... (Modenatoday.it)