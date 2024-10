Ilrestodelcarlino.it - Prove di "pace" col rischio di tariffe più alte

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dovrebbe essere una giornata decisiva oggi per il governo osimano. Il sindaco Francesco Pirani e il gruppo delle Liste civiche da sempre si incontreranno per definire la possibilità di riconciliazione, pena andare alle elezioni anticipate. I numeri per governare infatti la maggioranza non li ha. Nel prossimo consiglio comunale tanto atteso e non ancora convocato, banco di prova definitivo, dovrebbero esserci previsioni di bilancio con aumenti di, tema che di certo accenderà altri scontri interni alla maggioranza (e non solo) qualora i civici si presenteranno in aula per garantire il numero legale. Il "pacchetto" di variazioni al bilancio comprende anche i 650mila euro di lavori di somma urgenza post alluvione, ritenuta somma esigua da parte delle Liste civiche che potrebbero votare contro.