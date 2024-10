Ilrestodelcarlino.it - Promozione Derby di fuoco. A Sant’Orso c’è il Vismara

(Di sabato 19 ottobre 2024) La settima giornata del girone di andata del campionato dipropone oggi sei anticipi (ore 15,30). Due compagine del pesarese saranno impegnate in un, altre due in casa e una in trasferta. LUNANO-APPIGNANESE. Il Club biancoverde del Lunano ha ufficializzato ieri l’allenatore che prende il posto di Maurizio Renzi, esonerato sette giorni fa, si tratta di Thomas Manfredini, già calciatore professionista (Fiorentina, Bologna, Atalanta e altri club). Prima di Lunano ha allenato per 2 stagioni la Fiorita nel campionato Sammarinese. Una partita quella di oggi che il Lunano cercherà di vincere per cambiare il trend negativo. MARINA-VILLA SAN MARTINO.