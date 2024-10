Pioggia a Catania, strada come fiume e moto trascinata via (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva la Pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna. come via Etnea, percorsa da un fiume piena, con l'acqua sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e 'viaggia' verso piazza Duomo. Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato dall'acqua ed è soccorso da alcuni passanti. La scena è stata ripresa da più persone e i video sono diventati virali sui social. Anche un'auto è stata trasportata dall'acqua ed è 'salita' sui paletti in metallo che costeggiano la 'pescheria' vicina a piazza Duomo. Quotidiano.net - Pioggia a Catania, strada come fiume e moto trascinata via Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva lae le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna.via Etnea, percorsa da unpiena, con l'acqua sopra i marciapiedi e uno scooter che galleggia e 'viaggia' verso piazza Duomo. Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene trasportato dall'acqua ed è soccorso da alcuni passanti. La scena è stata ripresa da più persone e i video sono diventati virali sui social. Anche un'auto è stata trasportata dall'acqua ed è 'salita' sui paletti in metallo che costeggiano la 'pescheria' vicina a piazza Duomo.

