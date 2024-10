Piogge Intense Previste in Emilia Romagna: Potenziale Innalzamento dei Fiumi (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo atteso in Emilia Romagna, per la giornata di oggi sabato 19 ottobre 2024, ha sollevato molte preoccupazioni, specialmente in aree già colpite da Piogge Intense nei mesi passati, Retemeteoamatori.it - Piogge Intense Previste in Emilia Romagna: Potenziale Innalzamento dei Fiumi Leggi tutta la notizia su Retemeteoamatori.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo atteso in, per la giornata di oggi sabato 19 ottobre 2024, ha sollevato molte preoccupazioni, specialmente in aree già colpite danei mesi passati,

Maltempo in Italia : piogge intense e esondazioni colpiscono il Nord e il Centro - Questo maltempo, prevista da tempo, è stato annunciato dai meteorologi, che avevano già segnalato l’arrivo di una perturbazione di questo tipo e la possibile esondazione di fiumi in diverse località. Richieste di intervento affinché le strutture sanitarie e i centri di emergenza si preparino a ricevere eventuali soccorsi e contingenze sono arrivate da diverse autorità locali. (Gaeta.it)

Maltempo in arrivo su molte regioni italiane : piogge intense e criticità idrogeologiche - Il clima autunnale sarà dominato da temperature in diminuzione, rendendo la situazione meteorologica complessa da gestire in tutto il paese. La combinazione di forti piogge e un terreno già saturo d’acqua potrebbe provocare problematiche idrogeologiche rilevanti, causando allerta in diverse aree. Per il weekend, si prevedono piogge e temporali diffusi, con particolare attenzione a Toscana, Umbria ... (Gaeta.it)

In arrivo piogge intense e acqua alta : è (ancora) allerta meteo - Tornano le piogge in regione, torna l'allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: dalle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, alle 14 di sabato 19 ottobre, allerta gialla idrogeologica sul Friuli occidentale e gialla idraulica costiera per acqua alta. Un flusso d'aria umida da sud-ovest, in quota... (Udinetoday.it)