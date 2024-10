Pink Floyd Festival, la vocalist Machan Taylor all'Auditorium Pandurera (Di sabato 19 ottobre 2024) 'Occulta lunae pars' come suggestiva prospettiva musicale con la quale apprezzare lo storico album 'The dark side of the moon'. E' in programma sabato 19 alle 21, con apertura alle 20, all'Auditorium Pandurera di Cento, la quinta edizione del Pink Floyd Festival.Iscriviti al canale WhatsApp Ferraratoday.it - Pink Floyd Festival, la vocalist Machan Taylor all'Auditorium Pandurera Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 'Occulta lunae pars' come suggestiva prospettiva musicale con la quale apprezzare lo storico album 'The dark side of the moon'. E' in programma sabato 19 alle 21, con apertura alle 20, all'di Cento, la quinta edizione del.Iscriviti al canale WhatsApp

