Partite e classifiche. Dalla serie D alla Prima categoria: il programma del weekend (Di sabato 19 ottobre 2024) Partite e arbitri del fine settimana Dalla D alla Prima categoria. serie D. Alle 15 la 7ª giornata. Oggi: Ancona-Civitanovese: Aloise di Voghera; Avezzano-Recanatese: Zini di Udine. Domani: Castelfidardo-Samb: Ammannati di Firenze; Chieti-Teramo: Tierno di Sala Consilina; Isernia-Termoli: Navarino di Taurianova; Fossombrone-A. Ascoli: Melloni di Modena; Notaresco-Fermana: Borghi di Modena; Roma City-L'Aquila: Gambacurta di Enna; V. Senigallia-Sora: Gambirasio di Bergamo. Classifica: Chieti 13; Fossombrone, Samb 12; V. Senigallia, A. Ascoli, Teramo, L'Aquila 11; Ancona, Sora 9; Isernia, Termoli 8; Roma City 7; Castelfidardo, Fermana (-2) 5; Civitanovese 4; Recanatese, Notaresco, Avezzano 3. Eccellenza. Domani alle 15.30 la 7ª giornata: Atletico Mariner-K Sport A. Gallo (ore 15): Fiermonte di Macerata; F.

