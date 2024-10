Ostia, vede la Polizia e passa con il rosso: in auto aveva un chilo di hashish (Di sabato 19 ottobre 2024) Ostia, 19 ottobre 2025 – Un’altra operazione, condotta dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, ha portato all’arresto di un 72enne. L’uomo ha catturato l’attenzione dei poliziotti in via Vasco de Gama quando a bordo di un’auto, alla loro vista, ha oltrepassato un incrocio col semaforo rosso. Quando gli agenti, dopo averlo seguito, lo hanno fermato per un controllo, sono stati insospettiti sia dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, sia dal forte odore di hashish. All’interno del bagagliaio, occultati nel vano della ruota di scorta, i poliziotti hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg. Per il 72enne e’ scattato l’arresto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2025 – Un’altra operazione, condotta dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, ha portato all’arresto di un 72enne. L’uomo ha catturato l’attenzione dei poliziotti in via Vasco de Gama quando a bordo di un’, alla loro vista, ha oltreto un incrocio col semaforo. Quando gli agenti, dopo averlo seguito, lo hanno fermato per un controllo, sono stati insospettiti sia dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, sia dal forte odore di. All’interno del bagagliaio, occultati nel vano della ruota di scorta, i poliziotti hanno rinvenuto 10 panetti didel peso complessivo di circa 1 kg. Per il 72enne e’ scattato l’arresto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciocchetti (FdI) : “Rivedere la gestione del Teatro Romano di Ostia Antica” - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ” Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano Ciocchetti. it è su GOOGLE NEWS. A conclusione della stagione 2024, come da calendario ufficiale riportato in rete e sui social – prosegue Ciocchetti – l’associazione temporanea di imprese assegnataria avrà svolto ... (Ilfaroonline.it)