Ospiti della Rsa all’opera Curano il verde urbano

Prima uscita da 'pollice verde' per un gruppo di Ospiti della Rsa Michelangelo di Aulla che li ha visti protagonisti di attività di cura del verde urbano. Questa è solo la prima di una serie di uscite nel quadro del progetto 'Sono cittadino anch'io', a sfondo sociale, volto al reinserimento nel tessuto cittadino di pazienti psichiatrici. L'iniziativa, ideata dalla terapista Emilia Ciardiello, è stata promossa dal Comune di Aulla, in particolar modo dall'assessorato al Sociale, e dall'Rsa Michelangelo. "I ragazzi e le ragazze, che hanno partecipato alla prima uscita di pulizia dei Giardini Don Guidoni, erano entusiasti perché si sono sentiti utili per la propria comunità. Sono andata di persona a ringraziali", ha spiegato l'assessore al Sociale del Comune di Aulla, Katia Tomè.

