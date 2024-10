Open Arms, la difesa chiede l’assoluzione per Salvini: “Noi in ginocchio per i migranti, loro bighellonavano” (Di sabato 19 ottobre 2024) In una Palermo blindata per la calata dei leghisti a sostegno di Matteo Salvini, venerdì è stato il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno, senatrice leghista e avvocata dell’ex ministro dell’Interno del governo Conte I, imputato per sequestro e rifiuto d’atti d’ufficio nel processo Open Arms. L’accusa ha chiesto per Salvini una condanna a 6 anni di reclusione. Il 20 dicembre ci sarà la sentenza dopo oltre tre anni di dibattimento. “Questa è stata la battaglia di Salvini sui diritti che sono cosa diversa dalle pretese. La guardia costiera si è messa in ginocchio per avere una risposta da Open Arms sull’offerta di portare i migranti in Spagna. La stessa Spagna che ha offerto aiuto all’ong ricevendo come unica risposta una ‘buonanotte’. Nell’agosto del 2019 il ministro Salvini non combatteva contro i migranti che sono stati assistiti e tutelati. Lapresse.it - Open Arms, la difesa chiede l’assoluzione per Salvini: “Noi in ginocchio per i migranti, loro bighellonavano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In una Palermo blindata per la calata dei leghisti a sostegno di Matteo, venerdì è stato il giorno dell’arringa di Giulia Bongiorno, senatrice leghista e avvocata dell’ex ministro dell’Interno del governo Conte I, imputato per sequestro e rifiuto d’atti d’ufficio nel processo. L’accusa ha chiesto peruna condanna a 6 anni di reclusione. Il 20 dicembre ci sarà la sentenza dopo oltre tre anni di dibattimento. “Questa è stata la battaglia disui diritti che sono cosa diversa dalle pretese. La guardia costiera si è messa inper avere una risposta dasull’offerta di portare iin Spagna. La stessa Spagna che ha offerto aiuto all’ong ricevendo come unica risposta una ‘buonanotte’. Nell’agosto del 2019 il ministronon combatteva contro iche sono stati assistiti e tutelati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo Open Arms - Lega in piazza per Salvini. La difesa : Ong voleva mettere governo in difficoltà - «Quella nave non aveva falle! Chiedo l'assoluzione, il fatto non sussiste». Palermo, esterno giorno. Le casse piazzate sotto le palme di Piazza Politeama sparano in tempo reale... (Ilmattino.it)

Il processo Open Arms. In piazza e in aula - accuse alla ong : "Voleva far cadere Salvini" - Parla di processo politico, difende la sua scelta "di tutelare i confini dello Stato", ma non attacca i magistrati: "La linea negli anni in cui lui non era più al Viminale non è cambiata. Con lui ci sono i colleghi Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli. La battaglia che infuria intorno al caso albanese mette un po’ in ombra la vicenda del vicepremier, ma forse le luci ... (Quotidiano.net)

Open Arms - Vannacci : “Cuore e mente a Palermo con Salvini” - Ho informato da tempo il ministro Salvini che non sarei potuto essere a Palermo, ma non ci sono solo fisicamente perché con il pensiero, il cuore e la mente sono con tutti loro”. “Sono qui perché ho un impegno personale inderogabile, preso da tempo, non ritardabile. Così Roberto Vannacci, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano perché fosse a Roma in occasione del VI congresso ... (Lapresse.it)