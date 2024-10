Mistermovie.it - Mister Movie | I primi incassi di Oceania 2 indicano un grande ritorno per l’animazione Disney

(Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Le prime stimeche2 potrebbe infrangere record al botteghino, portando finalmente una ventata di successo alla WaltAnimation dopo tre Ringraziamenti deludenti.2: Un Successo Promettente per lanel 2024 Inaspettatamente, nessuno si aspettava che il sequel di Moana arrivasse nelle sale, ma all’inizio del 2024 laha sorpreso i fan, trasformando il progetto per una serie+ in un lungometraggio. Ora, Moana 2 è considerato uno dei film più attesi del 2024, con previsioni che suggeriscono un risultato simile a quello di Inside Out 2. Stime di Apertura da Record Secondo un rapporto di Deadline,2 potrebbe incassare oltre 100 milioni di dollari nei cinque giorni del weekend del Ringraziamento, con una stima compresa tra 105 e 115 milioni di dollari.