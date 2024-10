Migranti, Salvini punta il dito contro la magistratura politicizzata (Di sabato 19 ottobre 2024) Migranti, politica e magistratura, un trinomio inusuale che però inevitabilmente sta occupando la cronaca degli ultimi giorni e sembra destinato a rimanere ancora a lungo tra le notizie di maggiore rilievo. Le politiche sui Migranti e i loro risvolti giudiziari si stanno infatti intrecciando su casi differenti, temporalmente lontani tra loro, eppure di strettissima attualità. Migranti, Salvini punta il dito contro la magistratura politicizzata L'Identità. Lidentita.it - Migranti, Salvini punta il dito contro la magistratura politicizzata Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024), politica e, un trinomio inusuale che però inevitabilmente sta occupando la cronaca degli ultimi giorni e sembra destinato a rimanere ancora a lungo tra le notizie di maggiore rilievo. Le politiche suie i loro risvolti giudiziari si stanno infatti intrecciando su casi differenti, temporalmente lontani tra loro, eppure di strettissima attualità.illaL'Identità.

Migranti in Albania - il ministro Nordio : “Nessuna guerra alla magistratura - ma se esonda la politica interviene” - E aggiungo che se noi ritenessimo che non sono sicuri Paesi in cui vigono regole che noi abbiamo ripudiato, come la pena di morte, allora anche gli Stati Uniti non sarebbero un Paese sicuro. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla così all’indomani della decisione dei giudici che ha ordinato il rientro in Italia dei 12 migranti che erano stati trasferiti aldilà dell’Adriatico. (Lapresse.it)

**Migranti : Urso - 'Albania? Magistratura contropotere che pensa di avere giudizio superiore'** - Alla domanda dei cronisti se facesse riferimento alla magistratura, Urso replica: "E' evidente. Così il ministro della Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, parlando della sentenza del Tribunale di Roma che ha deciso il ritorno in Italia dei migranti portati in Albania. L'Afghanistan è più sicuro dell'Egitto e del Bangladesh? - dice - se diciamo che l'Egitto non è un paese sicuro e che gli ... (Liberoquotidiano.it)

Cerno : “Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania” - ? Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania. twitter. Il business miliardario dell’immigrazone – Tommaso Cerno, giornalista e direttore de ‘Il Tempo’, commenta la sentenza dei giudici che hanno deciso il ritorno dei “migranti” dall’Albania in Italia. pic. com/zzURGSZKPE — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) October 18, 2024. (Imolaoggi.it)