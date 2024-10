Quotidiano.net - Meloni in missione a Beirut: "Solo con l’Unifil ci sarà la pace"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unifil non si tocca, l’Italia non si sfila il casco blu e anzi spinge per saldare la presenza militare delle Nazioni Unite sul confine fra Libano e Israele nell’ottica di una rapida pacificazione dell’area. La premier Giorgiada, seconda tappa dopo Amman della suain Medio Oriente, mette in chiaro la linea del governo, non senza rinunciare a riavvolgere il nastro della cronaca degli ultimi giorni contrassegnata dai colpi e dalle incursioni di Tel Aviv contro i soldati Onu. "Considero inaccettabile attaccaree chiedo, ancora una volta, che tutte le parti facciano ogni sforzo per garantire in ogni momento la sicurezza dei militari – è ferma la condanna della presidente del Consiglio nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il premier libanese Najib Mikati –. Sono pertanto convinta che Unifil debba essere rafforzata.