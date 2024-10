Maltempo, esonda il Ravone: evacuazioni a Bologna. Il sindaco: «Salite ai piani alti». Treni sospesi, blackout e voli dirottati: Italia nel caos (Di sabato 19 ottobre 2024) L'Italia, da Nord a Sud, è sott'acqua, colpita dal pesante Maltempo che ha travolto la Sicilia, in preda, da mesi, ad una forte siccità. La situazione è Leggo.it - Maltempo, esonda il Ravone: evacuazioni a Bologna. Il sindaco: «Salite ai piani alti». Treni sospesi, blackout e voli dirottati: Italia nel caos Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L', da Nord a Sud, è sott'acqua, colpita dal pesanteche ha travolto la Sicilia, in preda, da mesi, ad una forte siccità. La situazione è

Maltempo Sicilia - esonda il Salso a Licata. Il salvataggio dei residenti con l'elicottero - (Agenzia Vista) Sicilia, 19 ottobre 2024 Il salvataggio dei residenti di Licata con l'elicottero dei Vigili del fuoco dopo l'esondazione del Salso. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)

Maltempo in Sicilia - esonda il fiume Salso : le immagini riprese da un drone - Nelle aree più colpite, diverse abitazioni sono state evacuate per precauzione e alcune persone sono rimaste bloccate sui tetti delle automobili. . La Regione ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza mentre il governatore Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento, Salvo Cocina, che ha disposto l’invio di personale e mezzi del volontariato ... (Lapresse.it)

Maltempo - disagi da Nord a Sud. A Bologna evacuati i piani terra - esonda un fiume nell’Agrigentino - La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali da Nord a Sud. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha firmato il decreto che dispone lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile a supporto della regione. (Lapresse.it)