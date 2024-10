Maltempo, confermata l’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi (Di sabato 19 ottobre 2024) confermata l’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi in Emilia-Romagna. Le piogge previste sono in corso, concentrate soprattutto nelle aree di pianura, e resta il massimo livello di attenzione pur in presenza di stime leggermente inferiori rispetto alle quantità attese. In alcuni Comuni i Parmatoday.it - Maltempo, confermata l’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)diin Emilia-Romagna. Le piogge previste sono in corso, concentrate soprattutto nelle aree di pianura, e resta il massimo livello di attenzione pur in presenza di stime leggermente inferiori rispetto alle quantità attese. In alcuni Comuni i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Confermata l’allerta rossa in Romagna anche per domani - Una cumulata massima d’acqua caduta nelle ultime 48 ore che ha superato, in alcuni casi, i 350 millimetri, con picchi massimi, in Emilia-Romagna, nella zona tra Ravenna e Brisighella. Quattro i bacini interessati, nei territori tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, con tracimazioni. Oltre un... (Ravennatoday.it)

Caduti oltre 350 millimetri di pioggia in 48 ore : confermata l’allerta rossa in Romagna - Una cumulata massima d’acqua caduta nelle ultime 48 ore che ha superato, in alcuni casi, i 350 millimetri, con picchi massimi, in Emilia-Romagna, nella zona tra Ravenna e Brisighella. Quattro i bacini interessati, nei territori tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, con tracimazioni. Oltre un... (Ravennatoday.it)