Maltempo: Aiello (M5s), 'vicino alle popolazioni siciliane colpite' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "In queste ore il Maltempo ha colpito fortemente la Sicilia. A Licata è esondato il fiume Salso e si registrano gravi danni anche a Catania ed altri centri della costa orientale. Il mio pensiero va a tutti i cittadini colpiti da questo alluvione e ai soccorritori". Lo scrive su X il parlamentare del M5S Davide Aiello. Liberoquotidiano.it - Maltempo: Aiello (M5s), 'vicino alle popolazioni siciliane colpite' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "In queste ore ilha colpito fortemente la Sicilia. A Licata è esondato il fiume Salso e si registrano gravi danni anche a Catania ed altri centri della costa orientale. Il mio pensiero va a tutti i cittadini colpiti da questo alluvione e ai soccorritori". Lo scrive su X il parlamentare del M5S Davide

