Zenga | Sommer? Perfetto! Inter un rischio dopo il Bayern Monaco

TRANQUILLITÀ – Ospite nel salotto di Sky Sport, proprio nel giorno di Inter-Cagliari, Walter Zenga torna sull'ultima sfida di Champions League dei nerazzurri: «Contro il Bayern Monaco l'Inter mi è piaciuta molto perché nel momento in cui ha sofferto il ritorno dei tedeschi, con l'entrata di Thomas Muller, non è mai andata in affanno. È vero che si è difesa bassa, però non ha mai visto i suoi giocatori in difficoltà. Sommer nell'ultimo quarto d'ora è stato Perfetto, bravissimo: è uscito quando doveva, ha parlato quando c'è stata l'occasione di farlo, e ha trasmesso una tranquillità enorme».

