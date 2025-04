Agrigento vietato di nuovo l' accesso alla suggestiva Scala dei Turchi

Era rimasta chiusa al pubblico per dieci anni, poi di nuovo fruibile e adesso l'ennesimo stop E' una delle perle della Sicilia. Manca, però, un'adeguata sorveglianza e così sono stati nuovamente interdetti l'accesso, nonché il transito pedonale, nell'area del promontorio della Scala dei Turchi

Rimasta off-limits per 10 anni, era tornata fruibile lo scorso anno, con ingressi contingentati e dietro pagamento di un ticket

