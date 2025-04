Incidente ad Atena Lucana | cinghiale taglia la strada ad una moto ferito il centauro

Incidente, nel pomeriggio di oggi, lungo la statale 598, ad Atena Lucana: un centauro, infatti, è sbandato cadendo sull'asfalto, a causa di un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, per le cure del. Salernotoday.it - Incidente ad Atena Lucana: cinghiale taglia la strada ad una moto, ferito il centauro Leggi su Salernotoday.it , nel pomeriggio di oggi, lungo la statale 598, ad: un, infatti, è sbandato cadendo sull'asfalto, a causa di unche ha improvvisamente attraversato la. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, per le cure del.

