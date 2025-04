Traffico Roma del 12-04-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa la Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri provincia di avvenuto al km 7 in direzione fuori Roma è in corso la manifestazione è partita alle ore 14 da Piazzale Tiburtino diretta a Piazzale del verano inevitabili disagi al Traffico di zona e deviazione per diverse linee di bus altra manifestazione in zona Casalotti Casal Selce partita alle ore 16 da piazza Ormea e passerà per via di Casalotti per arrivare a Piazza Don Gustavo cece in occasione del 173 esimo anniversario della fondazione del corpo della polizia di stato fino al 13 aprile Piazza del Popolo si trasforma in un grande villaggio della legalità Dove si svolgeranno Tante attività della polizia di stato a favore dei cittadini nonché attività di screening informative di intrattenimento e ludiche per i bambini al Ostiense fino a tu domani domenica 13 aprile Per consentire lo svolgimento della manifestazione Grand prixmoto storica Honda live tour sono state apportate modifiche alla viabilità tra via Giuseppe Acerbi via del Porto Fluviale attenzione alla segnaletica sul posto https://storage. Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-04-2025 ore 16:30 Leggi su Romadailynews.it infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa la Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri provincia di avvenuto al km 7 in direzione fuoriè in corso la manifestazione è partita alle ore 14 da Piazzale Tiburtino diretta a Piazzale del verano inevitabili disagi aldi zona e deviazione per diverse linee di bus altra manifestazione in zona Casalotti Casal Selce partita alle ore 16 da piazza Ormea e passerà per via di Casalotti per arrivare a Piazza Don Gustavo cece in occasione del 173 esimo anniversario della fondazione del corpo della polizia di stato fino al 13 aprile Piazza del Popolo si trasforma in un grande villaggio della legalità Dove si svolgeranno Tante attività della polizia di stato a favore dei cittadini nonché attività di screening informative di intrattenimento e ludiche per i bambini al Ostiense fino a tu domani domenica 13 aprile Per consentire lo svolgimento della manifestazione Grand prixmoto storica Honda live tour sono state apportate modifiche alla viabilità tra via Giuseppe Acerbi via del Porto Fluviale attenzione alla segnaletica sul posto https://storage.

Potrebbe interessarti anche:

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14 : 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione ...

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19 : 30

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia ...

Traffico Roma del 06-04-2025 ore 19 : 30

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo concludi ...

Blocco del traffico: caos totale il 12 e 13 aprile, non si potrà prendere l’auto. Campobasso, famiglia di cinghiali a spasso per la città: traffico in tilt – 12/04/2025. Prova di carico per il ponte sullo scolo Brentone Vecchio a Chioggia: martedì notte traffico interdetto. Re Carlo e Camilla oggi a Roma: l'8 e il 9 aprile strade chiuse e traffico deviato. Ecco le zone interessate. Blocchi del traffico a Roma: le date delle 5 domeniche ecologiche fino a marzo. Tragedia sfiorata sull'Aurelia: albero crolla su un'auto e blocca l'intera carreggiata. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Levanto: sabato 12 aprile entra in vigore la Ztl di via Jacopo - Dall'ufficio stampa del Comune di Levanto Entreranno in vigore sabato 12 aprile le limitazioni al flusso veicolare all’interno della zona a traffico ...

(Risulta da fonti di zoom24.it che:) Traffico di stupefacenti: 6 arresti e 25 perquisizioni - La squadra mobile di Roma e il IV Distretto di pubblica sicurezza “San Basilio ... indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e ...