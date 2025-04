Gardaland entra nel suo 50esimo compleanno | 100 milioni di visitatori dal ’75

Gardaland entra ufficialmente nell’anno del suo 50esimo anniversario, tagliando un traguardo importante: circa 100 milioni di visitatori dal 1975. Cinque le novità di questa stagione, tra le quali Animal Treasure Island, – la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments – inaugurata oggi di fronte ad una folla entusiasta e accompagnata da spettacolari fuochi colorati e spari di cannone.Stefano Cigarini AD & Vice President ha commentato così questo traguardo: “Generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità, qui a Gardaland. A distanza di cinquant’anni, queste emozioni continuano a tramandarsi da una generazione all’altra, grazie alla capacità del Resort di rinnovarsi continuamente, accogliendo con entusiasmo ospiti di tutte le età”. Lapresse.it - Gardaland entra nel suo 50esimo compleanno: 100 milioni di visitatori dal ’75 Leggi su Lapresse.it ufficialmente nell’anno del suoanniversario, tagliando un traguardo importante: circa 100didal 1975. Cinque le novità di questa stagione, tra le quali Animal Treasure Island, – la nuova esperienza in anteprima mondiale firmata Merlin Entertainments – inaugurata oggi di fronte ad una folla entusiasta e accompagnata da spettacolari fuochi colorati e spari di cannone.Stefano Cigarini AD & Vice President ha commentato così questo traguardo: “Generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità, qui a. A distanza di cinquant’anni, queste emozioni continuano a tramandarsi da una generazione all’altra, grazie alla capacità del Resort di rinnovarsi continuamente, accogliendo con entusiasmo ospiti di tutte le età”.

Potrebbe interessarti anche:

Entra in un negozio e dice a voce bassa alla commessa : “Ho ucciso mia moglie”. Poi spunta fuori l’assurda verità

Forse per rendersi simpatico agli occhi della commessa ha detto a bassa voce, dopo essere entrato in un negozio, di aver ucciso la moglie, ma si è poi scoperto che si è trattato di uno scherzo di ...

Entra dentro comunità per migranti e spara 2 colpi di pistola : è caccia all’uomo

È entrato all’interno di una struttura per migranti a Racalmuto e, in stato di alterazione e confusionale causato dall’abuso di alcolici, ha sparato 2 colpi di pistola in aria. U uomo di ...

Ignazio Moser blocca sui social Belen - c’entra Andrea Damante

Ignazio Moser ha bloccato sui Instagram Belen Rodriguez, poi la situazione è stata ripristinata: cos'è successo tra i due cognati? Pare che abbia dato fastidio un ballo in discoteca della showgirl ...

Gardaland entra nel suo 50esimo compleanno: 100 milioni di visitatori dal '75. Al via la Stagione 2025 di Gardaland, nuovi show per il suo 50esimo compleanno. Gardaland annuncia Dragon Empire: la nuova esperienza a tema oriente per il suo 50esimo anniversario. A Gardaland un impianto fotovoltaico farà risparmiare 800 tonnellate all’anno di CO2. Gardaland annuncia Dragon Empire, la nuova esperienza a tema oriente per il suo 50esimo. Gardaland entra nei 50 anni d’attività nel 2025. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di ilgazzettino.it si apprende che:) Gardaland compie 50 anni con numeri da record: 100 milioni di visitatori dal '75 VIDEO - Gardaland entra ufficialmente nell’anno del suo 50esimo anniversario, tagliando un traguardo importante: circa 100 milioni di visitatori dal 1975. Cinque le novità di questa ...

(Risulta da fonti di mi-lorenteggio.com che:) Gardaland Resort festeggia il 50esimo Anniversario e inaugura Animal Treasure Island - (mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2025 – Un traguardo straordinario per Gardaland Resort, che oggi, con orgoglio e grande entusiasmo, apre la stagione del suo 50° anniversario con cinque grandi n ...

(In base a quanto diffuso da tg24.sky.it:) Al via la Stagione 2025 di Gardaland, nuovi show per il suo 50esimo compleanno - Inaugura ufficialmente oggi, sabato 5 aprile, la stagione 2025 di Gardaland Resort. “Per ringraziare chi, in questi 50 anni, ha contribuito a rendere grande Gardaland –annuncia l'Amministratore ...