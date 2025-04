Depay | Andare in Brasile mi serviva per disintossicarmi Qui è puro calcio

Depay, olandese, attaccante del Corinthians, racconta all'Equipe il suo arrivo in Brasile e le differenza con il calcio europeo. «Sono sempre stato un grande fan di Ronaldinho. Lo guardavo giocare molto, giocavo sempre con lui su Fifa (videogioco, ora EA Sports FC). Ho sempre amato anche Neymar, che è diventato un amico. Lui fa semplicemente cose straordinarie. C'è anche Ronaldo "Fenômeno". Una leggenda. Questi tre hanno fatto tantissimo per il calcio».Leggi anche: Memphis Depay condannato a quattro mesi di carcere per guida in stato d'ebbrezza (L'Equipe)Depay: «In Europa tendiamo a giocare troppo con la testa, qui riusciamo a divertirci»«Avevo bisogno in quel momento della mia carriera. L'arrivo in Brasile mi è servito come disintossicazione. Avevo bisogno di un nuovo inizio dopo essere stato infortunato per molto tempo in Europa».

