Cina | spettacolo primaverile della cascata Hukou

La cascata Hukou, sul Fiume Giallo nel nord della Cina, e' entrata nella stagione di "inondazione di fiori di pesco", mentre i peschi lungo le rive raggiungono la piena fioritura, trasformando l'area in uno spettacolo naturale mozzafiato.

