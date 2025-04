Tragedia in strada | muore travolta da un’auto mentre passeggia coi nipotini

un’auto mentre passeggiava sul marciapiede insieme ai suoi due nipotini di 3 e 2 anni.Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Seicento guidata da una giovane di 24 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo prima alcune fioriere e poi la donna e i bambini. L’impatto è stato violentissimo.I soccorsiUn’ambulanza del 118 ha trasportato la nonna all’ospedale Civico, dove è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo. Uno dei due bambini è stato invece condotto all’ospedale dei bambini: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è sotto osservazione.Le indagini in corsoLa Polizia municipale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e ha richiesto i dati alle compagnie telefoniche per accertare se la ragazza alla guida stesse usando il cellulare al momento dell’incidente. Thesocialpost.it - Tragedia in strada: muore travolta da un’auto mentre passeggia coi nipotini Leggi su Thesocialpost.it Dramma nel pomeriggio a Palermo, in via Portella della Ginestra, dove una donna di 65 anni, Vincenza Lombardo, è morta dopo essere stata investita dava sul marciapiede insieme ai suoi duedi 3 e 2 anni.Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Seicento guidata da una giovane di 24 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo prima alcune fioriere e poi la donna e i bambini. L’impatto è stato violentissimo.I soccorsiUn’ambulanza del 118 ha trasportato la nonna all’ospedale Civico, dove è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo. Uno dei due bambini è stato invece condotto all’ospedale dei bambini: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è sotto osservazione.Le indagini in corsoLa Polizia municipale ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e ha richiesto i dati alle compagnie telefoniche per accertare se la ragazza alla guida stesse usando il cellulare al momento dell’incidente.

