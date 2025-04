La Juvecaserta ospita Jesi | obiettivo vittoria per allontanare la zona play out

Juvecaserta 2021 che domani, domenica 13 aprile, ospita al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della General Contractor Jesi, che attualmente occupa la nona posizione grazie ad un bilancio di 18 vinte e 15 perse. All’andata i. Europa.today.it - La Juvecaserta ospita Jesi: obiettivo vittoria per allontanare la zona play out Leggi su Europa.today.it Terzultimo impegno della stagione regolare per la Paperdi2021 che domani, domenica 13 aprile,al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della General Contractor, che attualmente occupa la nona posizione grazie ad un bilancio di 18 vinte e 15 perse. All’andata i.

Potrebbe interessarti anche:

Juvecaserta ospita Cassino : l'obiettivo è interrompere la striscia di sconfitte

Ritrovare il feeling con la vittoria ed interrompere la striscia negativa: è questo l’obiettivo della Paperdi Juvecaserta che domani, domenica, alle 18.00, torna sul parquet del palaPiccolo per ...

La Juvecaserta ospita Jesi : obiettivo vittoria per allontanare la zona play out

Terzultimo impegno della stagione regolare per la Paperdi Juvecaserta 2021 che domani, domenica 13 aprile, ospita al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della General Contractor Jesi, ...

Its Prime ospita le finali regionali del progetto F1 in Schools

Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l’adrenalina ...

La Juvecaserta ospita Jesi: obiettivo vittoria per allontanare la zona play out. La Juvecaserta ospita Jesi: obiettivo vittoria per allontanare la zona play out. Juvecaserta ospita Cassino: l'obiettivo è interrompere la striscia di sconfitte. La Juvecaserta ospita Latina dell'ex Paci. La Juvecaserta ospita Jesi | obiettivo vittoria per allontanare la zona play out. Basket, Serie B: la Pielle ospita la Juve Caserta con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia pianetabasket.com:) Serie B - Juvecaserta attende Jesi nella terz'ultima di stagione regolare - Terzultimo impegno della stagione regolare per la Paperdi Juvecaserta 2021 che domani, domenica, ospita al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro il quintetto della General Contractor Jesi, ...

(A riportarlo è today.it:) Juvecaserta, derby con il Sant'Antimo per chiudere il tour de force - Il tour de force delle sei partite in quindici giorni per la Paperdi Juvecaserta si chiude domani, domenica, con il derby che la vedrà opposta alla PSA Malvin Sant’Antimo. Per l’indisponibilità del ...

(Secondo quanto riportato da casertaweb.com:) Juvecaserta vs Orasì Ravenna, esordio in panchina per Baldiraghi in una sfida chiave per i play-in - Paperdi Juvecaserta – OraSì Ravenna. Power Salerno – Toscana Legno Pielle Livorno, Umana San Giobbe Chiusi – NPC Rieti, Malvin PSA Sant’Antimo – Liofilchem Roseto, General Contractor Jesi – Solbat ...