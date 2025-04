Dal 13 aprile la città di Osaka in Giappone ospiterà l' Expo 2025 a tre anni dall' ultima edizione di Dubai posticipata per la pandemia

Expo 2025 Osaka: Dal 13 aprile Osaka ospita l’edizione 2025 dell’Expo. Questa cade a soli 3 anni dalla fine di Dubai ’20, che venne posticipata a causa della pandemia. Di norma, infatti, le Expo si celebrano ogni 5 anni. Quando si parla di Expo si intendono le “esposizioni universali” (“World Expos”): organizzate su temi globali, pensate per decine di milioni di visitatori e arricchite da padiglioni straordinari, che trasformano la città ospitante per anni. Leggi anche › Cartier annuncia il Women’s Pavilion all’Expo 2025 di Osaka Formalmente, di “Expo” ne esistono anche altri 3 tipi: le esposizioni speciali, le esposizioni orticole e la Triennale di Milano. Si tratta di fiere internazionali che durano più di tre settimane e sono di natura non commerciale. Iodonna.it - Dal 13 aprile la città di Osaka, in Giappone, ospiterà l'Expo 2025, a tre anni dall'ultima edizione di Dubai posticipata per la pandemia. Leggi su Iodonna.it Aspettando: Dal 13ospita l’dell’. Questa cade a soli 3a fine di’20, che vennea causa della. Di norma, infatti, lesi celebrano ogni 5. Quando si parla disi intendono le “esposizioni universali” (“Worlds”): organizzate su temi globali, pensate per decine di milioni di visitatori e arricchite da padiglioni straordinari, che trasformano laospitante per. Leggi anche › Cartier annuncia il Women’s Pavilion all’diFormalmente, di “” ne esistono anche altri 3 tipi: le esposizioni speciali, le esposizioni orticole e la Triennale di Milano. Si tratta di fiere internazionali che durano più di tre settimane e sono di natura non commerciale.

