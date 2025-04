Graphic medicine | perché i fumetti fanno bene alla salute convegno con Ascani

convegno "Graphic medicine: perché i fumetti fanno bene alla salute".Sono previsti nell'occasione i saluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

Graphic medicine: perché i fumetti fanno bene alla salute - Mercoledì alle 10.30 diretta webtv. Con i fumetti è più facile (ed efficace) parlare ai ragazzi di salute. Il caso Graphic Medicine Italia. I fumetti possono aiutare ad affrontare le malattie?. “Anna e Marco”, la graphic novel che racconta il vissuto oncologico. "Anna e Marco", un fumetto per raccontare il percorso delle pazienti oncologiche al Policlinico. ‘Medicina Grafica’. L’esplosione creativa del fumetto medico-sociale. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da lopinionista.it:) “Graphic medicine: perché i fumetti fanno bene alla salute”, convegno con Ascani - ROMA - Mercoledì 16 aprile, alle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà il convegno "Graphic medicine: perché i ...