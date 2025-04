Terracina truffa e frode informatica | arrestata 58enne

Terracina, 12 aprile 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terracina hanno tratto in arresto una donna di 58 anni del luogo, in esecuzione di un ordine di ripristino di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla reclusione di anni 3 mesi 4 ed oltre 1.300,00 euro di multa per i reati di concorso in truffa e frode informatica continuata. L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. Leggi su Ilfaroonline.it , 12 aprile 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto una donna di 58 anni del luogo, in esecuzione di un ordine di ripristino di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla reclusione di anni 3 mesi 4 ed oltre 1.300,00 euro di multa per i reati di concorso incontinuata. L’, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

