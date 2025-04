Tv in lutto addio all’amato volto della famosa serie

addio a un “villain” che il pubblico non ha mai smesso di amare. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, indiscrezione bomba sulla concorrente: chi sarebbe incintaLeggi anche: Costantino Vitagliano, dopo la malattia ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzataMel Novak è morto, addio all’icona del cinema d’azione anni ’70È morto all’età di 90 anni Mel Novak, attore americano iconico per i suoi ruoli da antagonista nel cinema d’azione tra gli anni ’70 e ’80. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla figlia Nikol Conant al Hollywood Reporter. Tvzap.it - Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie Leggi su Tvzap.it Personaggi Tv. Si è spento a Los Angeles l’attore cult del cinema d’azione, noto per i suoi ruoli da villain negli anni Settanta e Ottanta. Aveva lavorato con Bruce Lee, Chuck Norris, Steve McQueen e Robert Clouse. L’attore lascia due figlie e una carriera ricca di ruoli indimenticabili.a un “villain” che il pubblico non ha mai smesso di amare. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, indiscrezione bomba sulla concorrente: chi sarebbe incintaLeggi anche: Costantino Vitagliano, dopo la malattia ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzataMel Novak è morto,all’icona del cinema d’azione anni ’70È morto all’età di 90 anni Mel Novak, attore americano iconico per i suoi ruoli da antagonista nel cinema d’azione tra gli anni ’70 e ’80. La notiziasua scomparsa è stata confermata dalla figlia Nikol Conant al Hollywood Reporter.

Potrebbe interessarti anche:

Tv in lutto - addio al famoso attore : indimenticabile in quella serie

L’attore statunitense Robert Trebor, che ha interpretato l’intrigante mercante Salmoneo nella serie «Hercules» (1995-99) e nella serie gemella «Xena – Principessa guerriera» (1996-99). L'articolo Tv ...

“Papà è morto”. Televisione e cinema in lutto per la scomparsa dell’attore : l’annuncio della famiglia

Una brutta notizia scuote il mondo dello spettacolo. Quella della scomparsa di un attore che è stato figlio d’arte ma anche padre di un attore validissimo e molto amato dal pubblico. Così Hollywood ...

Televisione in lutto - l’attore è morto all’improvviso in palestra : un infarto

Tragedia immensa per il mondo della televisione e dello sport. L’attore, noto per essere anche un bodybuilder, è morto a soli 44 anni mentre stava effettuando un allenamento in palestra. L’uomo ...

Addio a un volto amatissimo della Rai, tremendo lutto. Addio alla star delle serie tv: è morto il celebre e amato attore. CAPENA - Addio Don Gilberto, paese in lutto per l’amato parroco. La tv italiana è distrutta dal lutto: la notizia è devastante. Addio al premio Oscar Donald Sutherland. Il figlio: "Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava". Morto Lando Francini attore della Melevisione e Cuoco Basilio, l'addio di Milo Cotogno. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive newsmondo.it:) Giornalismo in lutto: addio alla storica cronista politica della tv - Terribile lutto nel mondo del giornalismo: è morta la famosa cronista poilitica Paola Motta, volto del canale all-news di Sky Italia. Il mondo del giornalismo italiano è rimasto sconvolto per la ...

(Come riferisce donna.fidelityhouse.eu:) Tv in lutto, addio al protagonista de ‘La Casa nella Prateria’ (1 / 2) - pare proprio che in tv e al cinema si sia abbattuta una congiura, dato il numero di decessi che si stanno verificando. Purtroppo la morte non si preannuncia; arriva e basta e in questo caso il cast ...

(Il quotidiano newsmondo.it ha riportato che:) Spettacolo in lutto: addio al celebre attore di cinema e tv dopo un malore - Il mondo del cinema in lutto per la morte di George Richard Chamberlain ... Tra gli ultimi lavori di Chamberlain anche le apparizioni sul piccolo schermo in serie tv come ‘Will & Grace’ e nella quarta ...