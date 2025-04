Pattuglia della Polizia insegue un’Audi e si schianta contro il dehor di un locale | arrestato l’automobilista

Pattuglia della Polizia locale si è schiantata contro i tavolini di un dehor a Milano mentre inseguiva un'Audi che non si era fermata all'alt. Il conducente dell'automobile, trovato sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, è stato arrestato. Leggi su Fanpage.it Oggi pomeriggio unasi ètai tavolini di una Milano mentre inseguiva un'Audi che non si era fermata all'alt. Il conducente dell'automobile, trovato sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, è stato

