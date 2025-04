Iltempo.it - Assalto Dem a Trump: "Indagatelo". Il video clamoroso: "Lui? Ha fatto due miliardi"

La guerra dei dazi e l'ottovolante delle Borse: Donaldfinisce nel mirino dei Democratici. "Chiediamo alla Sec di indagare per stabilire se l'annuncio dei dazi, che ha provocato il crollo dei mercati e la conseguente parziale ripresa, abbia arricchito esponenti dell'amministrazione e amici ai danni degli americani". è quanto si legge nella lettera inviata da Elizabeth Warren ed altri senatori democratici, tra i quali il leader della minoranza Chuck Schumer, alla Securities and Exchange Commission per chiedere un'inchiesta per stabilire se il presidenteabbia commesso insider trading con il modo in cui ha cambiato la politica dei dazi. Nella lettera si chiede precisamente di stabilire se persone vicine alla Casa Bianca "compresi familiari del presidente, fossero a conoscenza in anticipo della pausa dei dazi" e abbiano "abusato" di questa conoscenza per "fare delle transazioni finanziarie prima dell'annuncio del presidente".