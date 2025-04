Spaccio a domicilio due 17enni arrestati Denunciati i genitori di uno di loro

arrestati per detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di giovani che hanno un legame di parentela fra loro. Nello stesso contesto, i genitori di uno dei due ragazzi, una donna di 36 anni e un uomo di 34, sono stati Denunciati.

