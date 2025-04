Ilfattoquotidiano.it - Dazi di Trump, il 70% degli italiani è preoccupato (e quasi la metà chiede di rimanere vicini all’Ue)

imposti dapreoccupano e non poco i cittadini. A fotografare la situazione è un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera e realizzato da Ipsos con interviste effettuate però prima dell’annuncio diche ha deciso di sospendere per 90 giorni tutti ireciproci, per tutti i Paesi che non avevano varato contromisure.Il 70%intervistati si è detto molto o abbastanzadalla guerra commerciale, mentre solo il 18% si è detto poco o per nulla. Con una differenza però tra gli elettorati. In percentuale, infatti, gli elettori di destra risultano essere meno preoccupati: il 31%elettori di FdI non se ne preoccupa e la percentuale aumenta fino al 35% tra quelli della Lega. Una valutazione ottimista su cui pesa, secondo il sondaggista Nando Pagnoncelli, da una parte la fiduciaelettori meloniani nella premier e nella sua capacità di mediazione, dall’altra la vicinanza del Carroccio al presidente statunitense.