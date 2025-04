La Cina è una minaccia globale e bisogna difendersi in fretta | la denuncia di Mike Pompeo ex segretario di Stato Usa

Cina ha intrapreso una strategia aggressiva che minaccia la sovranità globale, la sicurezza delle nazioni e l’ordine internazionale. Questo è l’allarme lanciato da Mike Pompeo, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e Direttore della Cia. La sua visione della minaccia cinese è chiara, diretta e urgente. Durante il suo mandato, Pompeo ha osservato da vicino le tattiche di coercizione economica e le strategie di intimidazione militare del Partito Comunista Cinese (Pcc), minacce che secondo lui richiedono una risposta globale immediata e coordinata.La sfida della Cina: un attacco strategico su più frontiSecondo Pompeo il Pcc ha fatto della coercizione economica e della militarizzazione una parte integrante della sua politica estera. Thesocialpost.it - “La Cina è una minaccia globale e bisogna difendersi in fretta”: la denuncia di Mike Pompeo, ex segretario di Stato Usa Leggi su Thesocialpost.it Il Partito Comunista Cinese rappresenta una sfida complessa e pericolosa, tale che il mondo libero non ne ha affrontata una simile negli ultimi decenni. Non è più una questione di mera diplomazia o di competizione economica: laha intrapreso una strategia aggressiva chela sovranità, la sicurezza delle nazioni e l’ordine internazionale. Questo è l’allarme lanciato da, exdidegli Stati Uniti e Direttore della Cia. La sua visione dellacinese è chiara, diretta e urgente. Durante il suo mandato,ha osservato da vicino le tattiche di coercizione economica e le strategie di intimidazione militare del Partito Comunista Cinese (Pcc), minacce che secondo lui richiedono una rispostaimmediata e coordinata.La sfida della: un attacco strategico su più frontiSecondoil Pcc ha fatto della coercizione economica e della militarizzazione una parte integrante della sua politica estera.

Potrebbe interessarti anche:

Dalla Cina Un Nuovo Coronavirus HKU5-CoV-2 : Potenziale Minaccia o Allarme Ingiustificato?

Un nuovo coronavirus, denominato HKU5-CoV-2, è stato recentemente scoperto in Cina, attirando l'attenzione della comunità scientifica e suscitando interrogativi sulla possibilità di una nuova pandemia

Cina : si oppone fermamente a minaccia dazi USA - si impegna a tutelare interessi

La Cina si oppone fermamente alla minaccia degli Stati Uniti di imporre un’ulteriore dazio del 10% sulle merci importate dalla Cina con il pretesto di questioni legate al fentanil, ha dichiarato ...

Cina : ministero Pubblica sicurezza si oppone fermamente a minaccia USA di ulteriori aumenti dazi

Un portavoce del ministero della Pubblica sicurezza cinese ha espresso ieri una ferma opposizione alla minaccia degli Stati Uniti di imporre un ulteriore dazio del 10% sulle esportazioni cinesi. ...

Cina contro i dazi Usa: la guerra commerciale minaccia l’economia mondiale. Rapporto dell'Intelligence Usa: "La Cina è una minaccia globale". Cyber spionaggio cinese: la guerra invisibile che minaccia l’Occidente. Guerra Commerciale Globale: scontro aperto tra Stati Uniti, Cina ed Europa – una minaccia alla stabilità mondiale. Trump minaccia la Cina: “Dazi aggiuntivi del 50% dal 9 aprile se Pechino non ritira le contromisure.... Guerra Commerciale Globale: scontro aperto tra Stati Uniti, Cina ed Europa – una minaccia alla stabilità mondiale. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di thesocialpost.it si apprende che:) “La Cina è una minaccia globale e bisogna difendersi in fretta”: la denuncia di Mike Pompeo, ex segretario di Stato Usa - Il Partito Comunista Cinese rappresenta una sfida complessa e pericolosa, tale che il mondo libero non ne ha affrontata una simile negli ultimi decenni.

(Il quotidiano huffingtonpost.it ha riportato che:) La Cina corteggia la Ue, von der Leyen minaccia tasse a Big Tech. La vigilia tormentata della trattativa con Trump - Lunedì Sefcovic a Washington. Oggi Sanchez da Xi, giovedì Meloni dal tycoon. A Varsavia i ministri finanziari uniti nella scelta di affidarsi ...

(A darne comunicazione è huffingtonpost.it:) La Cina è il bersaglio grosso. Trump minaccia dazi al 104%, Pechino si eleva a "Terra promessa" per gli investitori - Con gli altri si tratta, con Xi no: Trump si dice pronto a un altro +50% se Pechino non cede. I cinesi invece vedono uno spiraglio per attrarre nuovi ...