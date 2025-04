Zon.it - Bracigliano, presentato il libro di Vittorio Salemme “Democristiani a Salerno”

ildi” Si è tenuta ieri sera, presso il Salone delle Scuderie di Palazzo De Simone a, la presentazione del”, scritto daed edito da D’Amato Editore. All’evento hanno partecipato: Antonio Rescigno, Consigliere Comunale diMassimiliano Amato, giornalista e co-direttore della rivista Critica Sociale Alfonso Andria, Senatore della XVI Legislatura Tino Iannuzzi, Deputato della XIV Legislatura L’autore delIl Consigliere Rescigno ha commentato: “È stata una giornata ricca di spunti e riflessioni. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo evento culturale e in particolar modo l’autore del, che attraverso le sue parole, sia dal vivo che nel suo volume, ci ha fatto rivivere, in maniera condivisa, gli anni in cui la DC si è diffusa su tutto il territorio salernitano lasciando una impronta indelebile, anche per la futura classe politica”.