Quotidiano.net - Italtel, Teo Luzi è il nuovo presidente

Roma, 12 aprile 2025 –, la multinazionale italiana con oltre cent’anni di vita alle spalle e ora punto di riferimento nel settore delle telecomunicazioni, ha formalizzato la nomina delconsiglio di amministrazione che resterà in carica nell’arco del triennio compreso tra il 2025 e il 2027. L’incarico diè stato affidato a Teo, che porterà in dote anche la sua esperienza di ex Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il principale valore aggiunto sta dunque nelle significative competenze acquisite danell’ambito prima di tutto della sicurezza e della gestione di strutture complesse. Ilsuccede così a Claudio Calabi.Alla guida dell’azienda è stato confermato Carlo Filangieri, che ha ricevuto la nomina ad amministratore delegato e direttore generale nel febbraio 2025, con il mandato di definire e implementare la nuova strategia industriale.