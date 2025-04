Roma Lazio all’orizzonte | Cristante verso la conferma

Roma sta arrivando il momento della verità. I giallorossi si sono infatti lasciati alle spalle il pareggio per 1-1 con la Juventus e desiderano rimanere su questa strada, quella che li ha incoronati come la miglior squadra del 2025. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima Champions League, con il 4° posto che dista solo quattro punti. Per accorciare su questa posizione, i capitolini avranno bisogno vitale dei 3 punti nell’imminente Derby con la Lazio, in programma domani domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida estremamente delicata, per il dominio cittadino e non solo.Claudio Ranieri è consapevole di avere uno score perfetto nelle stracittadine della Capitale e vuole confermarsi anche questa volta. Sololaroma.it - Roma, Lazio all’orizzonte: Cristante verso la conferma Leggi su Sololaroma.it Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento della verità. I giallorossi si sono infatti lasciati alle spalle il pareggio per 1-1 con la Juventus e desiderano rimanere su questa strada, quella che li ha incoronati come la miglior squadra del 2025. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima Champions League, con il 4° posto che dista solo quattro punti. Per accorciare su questa posizione, i capitolini avranno bisogno vitale dei 3 punti nell’imminente Derby con la, in programma domani domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida estremamente delicata, per il dominio cittadino e non solo.Claudio Ranieri è consapevole di avere uno score perfetto nelle stracittadine della Capitale e vuolersi anche questa volta.

