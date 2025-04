Vasco Rossi furioso per la truffa con il suo nome | Usano anche la mia faccia La sfogo con l’avvocato – Il video

anche Vasco Rossi si è ritrovato come inconsapevole testimoniale di una truffa online. Il rocker ha pubblicato sui social un video accanto al suo avvocato, per mettere in guardia i suoi fan. «Fate attenzione alle truffe che vengono fatte usando la mia faccia e facendomi dire cose che non sono vere».Tantissimi i personaggi famosi coinvolti dal fenomeno, spesso con l’uso di semplici strumenti che con l’AI vengono realizzati video verosimili che promuovono fantomatici investimenti. Nel caso di Vasco Rossi, si tratta di una promozione di prodotti di merchandising, con tanto di magliette, scarpe e orologi che portano la «firma» del rocker di Zocca. «Sono truffe organizzate – protesta Vasco Rossi – il problema è che non ci si può fare quasi niente: tu fai una ingiunzione o una querela e loro si spostano su un altro indirizzo. Leggi su Open.online si è ritrovato come inconsapevole testimoniale di unaonline. Il rocker ha pubblicato sui social unaccanto al suo avvocato, per mettere in guardia i suoi fan. «Fate attenzione alle truffe che vengono fatte usando la miae facendomi dire cose che non sono vere».Tantissimi i personaggi famosi coinvolti dal feno, spesso con l’uso di semplici strumenti che con l’AI vengono realizzativerosimili che promuovono fantomatici investimenti. Nel caso di, si tratta di una promozione di prodotti di merchandising, con tanto di magliette, scarpe e orologi che portano la «firma» del rocker di Zocca. «Sono truffe organizzate – protesta– il problema è che non ci si può fare quasi niente: tu fai una ingiunzione o una querela e loro si spostano su un altro indirizzo.

Vasco Rossi furioso per la truffa con il suo nome: «Usano anche la mia faccia». La sfogo con l'avvocato - Il video. Vasco Rossi contro i 'bagarini': i biglietti dei concerti saranno tracciabili. Vasco Rossi torna davanti a 120mila fan a Trento dopo più di 1000 giorni: «Finalmente torniamo ad assembrarci» - Il video. Occhio al raggiro: falsi rilevatori dell'Ufficio Statistica si aggirano per le case. Ne parlano su altre fonti

