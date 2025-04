Mamma muore dopo il ricovero in ospedale aveva fratture su tutto il corpo | arrestato il figlio

arrestato Gianrico Dario Ricci, 37 anni, con l’accusa di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni, che era stata ricoverata in ospedale a Sesto San Giovanni (Milano) dove poi è spirata: sul corpo erano stati trovati diversi lividi e lesioni.E’ stato arrestato oggi, 12 aprile, dalla Polizia di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, Gianrico Dario Ricci, 37 anni, accusato di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni.Stando a quanto trapela dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, Ricci avrebbe picchiato con calci e pugni sua madre, botte che le avrebbero causato diverse lesioni interne compresa un’emorragia cerebrale che ne avrebbe causato la morte. L’aggressione è avvenuta a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, il 16 marzo 2025.Proprio quel giorno, il marito e il figlio della donna hanno chiamato i soccorsi. Dayitalianews.com - Mamma muore dopo il ricovero in ospedale, aveva fratture su tutto il corpo: arrestato il figlio Leggi su Dayitalianews.com È statoGianrico Dario Ricci, 37 anni, con l’accusa di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni, che era stata ricoverata ina Sesto San Giovanni (Milano) dove poi è spirata: sulerano stati trovati diversi lividi e lesioni.E’ statooggi, 12 aprile, dalla Polizia di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, Gianrico Dario Ricci, 37 anni, accusato di aver ucciso la madre, Daniela Guerrini, 69 anni.Stando a quanto trapela dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, Ricci avrebbe picchiato con calci e pugni sua madre, botte che le avrebbero causato diverse lesioni interne compresa un’emorragia cerebrale che ne avrebbe causato la morte. L’aggressione è avvenuta a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, il 16 marzo 2025.Proprio quel giorno, il marito e ildella donna hanno chiamato i soccorsi.

