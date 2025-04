Chi era Graziano Mesina la primula rossa del banditismo sardo | dal primo arresto a 14 anni alle evasioni

A 14 anni il primo arresto, a 18 la prima evasione, nel 2004 la grazia: chi era Graziano Mesina, l'ex bandito sardo

Il rapimento di Farouk Kassam : quando Graziano Mesina aiutò a risolvere il caso

Il 15 gennaio 1992, il mondo della cronaca nera italiana fu scosso da un rapimento che avrebbe segnato la storia del nostro paese: quello di Farouk Kassam, un bambino di soli 7 anni, figlio di Fateh ...

Graziano Mesina - il bandito sardo tra leggenda e realtà

AGI - Graziano Mesina, noto anche come Gratzianeddu, è uno dei banditi più famosi della Sardegna. Nato il 4 aprile 1942, Mesina ha vissuto una vita tra fughe spettacolari, rapimenti e ...

È morto Graziano Mesina

AGI - Graziano Mesina è morto. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere ...

