Grande Fratello Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia? Ecco cosa ha rivelato Loredana Lecciso

sono diffuse voci di una frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, confermate dalle parole di Alfonso Signorini. A intervenire e svelare come stanno le cose è stata Loredana Lecciso, sorella della gieffina. Comingsoon.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia? Ecco cosa ha rivelato Loredana Lecciso Leggi su Comingsoon.it Dalla fine del GF, sidiffuse voci di una frequentazione tra, confermate dalle parole di Alfonso Signorini. A intervenire e svelare come stanno le cose è stata, sorella della gieffina.

Alfonso Signorini parla della frequentazione tra Amanda e Iago dopo il GF, il commento di Loredana Lecciso. Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia? Ecco cosa ha rivelato Loredana Lecciso. La storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Amanda Lecciso ha trovato l’amore dopo il GF? Il presunto flirt con un ex coinquilino. Amanda Lecciso fa il suo ingresso in studio. Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso insieme (e sempre più uniti) a Roma: Stefania Orlando spiffera tutto. Ne parlano su altre fonti

