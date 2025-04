Tg24.sky.it - Macerata, impatto frontale con auto: muore un ciclista

Incidentetra un’e una bicicletta lungo la strada Settempedana a San Severino Marche. Oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, unha perso la vita sul colpo per il fortecontro un’mobile nel Maceratese. Raccolto l'sos, sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri ma, al loro arrivo, per l’uomo non c'era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La SP361 al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia tra la rotonda dell’ospedale e la rotonda della frazione di Taccoli.