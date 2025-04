Thronglets il videogame di Black Mirror 7 esiste davvero ed è un adorabile incubo da giocare proprio su Netflix

Leggi su Gqitalia.it

In una strizzata d'occhio oscura ai tempi moderni narrati da, ecco arrivare, il primo casual game diche, tra l'altro, sbriciola la quarta parete, in dialogo con il suo consimile presente in uno dei migliori episodi della nuova stagione dello show creato da Charlie Brooker, specializzato nell'ipotizzare le più interessanti distopie possibili. E non poteva essere altrimenti., infatti, non è solo e sempre serie, film e documentari. Ora, per regalare al pubblico la sua magia, gioca anche sull'immersività, ovvero suispirati ai suoi titoli di punta. Vediamo com'è nel dettaglio quest'ultimo arrivato e in quali punti differisce dal gioco protagonista dell'episodio intitolato Come un giocattolo.Che cos'éIl nuovo videogiocoispirato a, con dietro una storia molto interessante, è giocabile gratuitamente da mobile e tablet.