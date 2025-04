Milano migliaia alla manifestazione nazionale pro Palestina

Milano il corteo nazionale per la Palestina e per chiedere il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Dietro lo striscione con la scritta ‘contro genocidio, riarmo e repressione con la resistenza palestinese’ marciano circa 15mila persone, secondo le stime degli organizzatori.Molti gli slogan contro Israele e alcuni cartelli con i volti di Giorgia Meloni, Carlo Calenda, Guido Crosetto, Ursula von der Leyen sono imbrattati con manate di vernice rossa e la scritta ‘complice del genocidio’. “Ma certamente che sono complici non è che possono liberarsi le loro coscienze. Io non so come fanno a vivere in una maniera del genere e ancora ricevono Netanyahu che deve essere arrestato”, spiega Khader Tamimi, presidente dell’associazione palestinesi in Lombardia. “Io sono sicuro che, come in passato furono processati alcuni che hanno partecipato a genocidi o magari all’Olocausto, così anche loro saranno processati”. Lapresse.it - Milano, migliaia alla manifestazione nazionale pro Palestina Leggi su Lapresse.it È partito da piazza Duca d’Aosta ail corteoper lae per chiedere il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Dietro lo striscione con la scritta ‘contro genocidio, riarmo e repressione con la resistenza palestinese’ marciano circa 15mila persone, secondo le stime degli organizzatori.Molti gli slogan contro Israele e alcuni cartelli con i volti di Giorgia Meloni, Carlo Calenda, Guido Crosetto, Ursula von der Leyen sono imbrattati con manate di vernice rossa e la scritta ‘complice del genocidio’. “Ma certamente che sono complici non è che possono liberarsi le loro coscienze. Io non so come fanno a vivere in una maniera del genere e ancora ricevono Netanyahu che deve essere arrestato”, spiega Khader Tamimi, presidente dell’associazione palestinesi in Lombardia. “Io sono sicuro che, come in passato furono processati alcuni che hanno partecipato a genocidi o magari all’Olocausto, così anche loro saranno processati”.

Potrebbe interessarti anche:

4 febbraio : screening e vaccini gratuiti per la prevenzione all'Istituto nazionale dei tumori di Milano

Dal vaccino contro il pneumococco a quello contro l'herpes zoster fino a pap test ed Hpv Dna Test: ecco quali prestazioni gratuite sono disponibili nella Giornata Mondiale contro il Cancro e come ...

Notte Nazionale del Liceo classico - a Milano riscoperta del greco antico e dei cantautori nella letteratura

Christophe Rico, docente di linguistica greca e ideatore del metodo Polis, sostiene che parlare greco antico oggi non sia un semplice esercizio accademico, ma un modo per riscoprire le radici comuni ...

Cancro alla prostata - Asst Nord Milano e Istituto Nazionale Tumori alleati

Milano, 20 gennaio 2025 – È operativa la convenzione tra l'ASST Nord Milano e l'IRCCS Istituto Nazionale Tumori (INT) di Milano, con l'obiettivo di offrire percorsi diagnostico-terapeutici rapidi ...

Milano, migliaia alla manifestazione nazionale pro Palestina - LaPresse. Milano, migliaia di persone alla manifestazione nazionale pro Palestina | .it. A Roma la manifestazione nazionale pro Palestina: migliaia di persone in piazza. Manifestazione dell'8 marzo, in migliaia in piazza tra cori e striscioni: il percorso. Scontri in piazza al corteo non autorizzato per la Palestina. Tre manifestanti e 30 agenti feriti. LIBERTÀ PER OCALAN: LE CORRISPONZE DAI CORTEI DI ROMA E MILANO. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Milano, migliaia di persone alla manifestazione nazionale pro Palestina - (LaPresse) È partito da piazza Duca d’Aosta a Milano il corteo nazionale per la Palestina e per chiedere il cessate il fuoco sulla Striscia di ...

(Ne dà notizia rainews.it:) In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano - È partito da piazza Duca D'Aosta a Milano, davanti alla stazione Centrale, il corteo nazionale per chiedere la fine della guerra a Gaza e a sostegno della Palestina. I manifestanti, già presenti in ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Manifestazione pro Palestina a Milano, Lino Guanciale: “Segno di civiltà partecipare” - Dalle 14,30 in piazza Duca d’Aosta la galassia dei sindacati di base e delle realtà palestinesi si sono date appuntamento ...