S&P alza il rating dell’Italia a BBB+ | Governo stabile e progressi costanti

alzato il rating dell’Italia, portandolo da BBB a BBB+ con outlook stabile. Il voto, arrivato dopo i calcoli del nuovo Documento di finanza pubblica improntati alla cautela (stima del Pil dimezzata), è un premio alla stabilità politica e dei mercati. «Il Governo della premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia italiana, gode di un solido sostegno pubblico. Beneficia inoltre di una maggioranza parlamentare stabile e di limitate minacce di opposizione, il che rende probabile la sua permanenza al potere fino al 2027. Questa continuità politica ha contribuito a preservare la stabilità dei mercati finanziari e sostenere progressi costanti», sottolinea S&P.Giorgetti: «Premiata la serietà dell’approccio alla politica di bilancio»«Meritavamo il giudizio di S&P sull’Italia anche se non ce lo aspettavamo», ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Lettera43.it - S&P alza il rating dell’Italia a BBB+: «Governo stabile e progressi costanti» Leggi su Lettera43.it Standard & Poor’s hato il, portandolo da BBB acon outlook. Il voto, arrivato dopo i calcoli del nuovo Documento di finanza pubblica improntati alla cautela (stima del Pil dimezzata), è un premio alla stabilità politica e dei mercati. «Ildella premier Giorgia Meloni, fra i più longevi della recente storia italiana, gode di un solido sostegno pubblico. Beneficia inoltre di una maggioranza parlamentaree di limitate minacce di opposizione, il che rende probabile la sua permanenza al potere fino al 2027. Questa continuità politica ha contribuito a preservare la stabilità dei mercati finanziari e sostenere», sottolinea S&P.Giorgetti: «Premiata la serietà dell’approccio alla politica di bilancio»«Meritavamo il giudizio di S&P sull’Italia anche se non ce lo aspettavamo», ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Potrebbe interessarti anche:

S&P alza il rating dell'Italia a BBB+ - outlook stabile. Giorgetti : «Giudizio premia la serietà del governo»

S&P promuove l?Italia. L?agenzia di rating assegna un segno più all?Italia e per la prima volta da ottobre 2017 alza il proprio voto. Da BBB la valutazione passa a BBB+,...

S&P alza il rating dell'Italia - Giorgetti “Premiata serietà”

ROMA (ITALPRESS) – Standard & Poor's ha alzato il rating dell'Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile. “Il giudizio di S&P premia la serietà dell'approccio del governo italiano alla ...

S&P alza il rating dell’Italia - Giorgetti “Premiata serietà”

ROMA (ITALPRESS) – Standard & Poor’s ha alzato il rating dell’Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile. “Il giudizio di S&P premia la serietà dell’approccio del governo italiano alla ...

MYLES MACK, UN’OPZIONE IN PIÙ PER L’ACQUA S.BERNARDO. Tesla Model S e X non ordinabili in Cina. Marche (s)connesse, la Banda ultra larga avanza a singhiozzo. Primavera a Roma: la capitale s'illumina di cultura. Al Fuorisalone di Milano il cemento s'illumina e suona. Mesagne. Brutto incidente sulla strada provinciale per S. Vito dei Normanni. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Panetta: “La promozione di S&P non mi stupisce, le condizioni dell’Italia sono cambiate” - Il governatore della Banca d’Italia dopo il rialzo del rating dell’agenzia: “La valutazione potrebbe migliorare ancora” ...

(Ne dà notizia msn.com:) Standard and Poor's alza il rating Italia a BBB+ per stabilità politica e dei mercati - Standard and Poor's alza il rating dell'Italia portandolo da BBB a BBB+ con outlook stabile. Un voto che premia, spiega l'agenzia di rating, la stabilità politica e dei mercati. E se la crescita si fe ...

(Stando a quanto scrive tg.la7.it:) S&P promuove l’Italia: rating alzato a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: premiata serietà governo - "Il giudizio di S&P premia la serietà dell'approccio del governo italiano alla politica di bilancio. Nel clima generale di incertezza, prudenza e responsabilità continueranno a essere la nostra linea ...