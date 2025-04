Venezia Monza 1-0 LIVE | Daniel Fila porta in vantaggio i veneti

Venezia Monza LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match in programma per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A La cronaca, sintesi e diretta LIVE di Venezia Monza, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025, in programma alle 15:00. SEGUI LA DIRETTA PRIMO TEMPO – Entrambe le squadre hanno .

Venezia-Monza Streaming Gratis : dove vedere la Serie A in Diretta Live

Alle porte un grande sabato di Serie A con le sfide della 32ª giornata. Alle ore 15:00 è previsto il calcio d’inizio di Venezia-Monza al Penzo, match cruciale nella lotta salvezza. L’andamento ...

DIRETTA Serie A - Venezia-Monza | Segui la cronaca LIVE

Dopo l’anticipo di ieri sera tra l’Udinese e il Milan, il sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A parte subito con un match molto importante in ottica salvezza Ci avviciniamo ...

() IN DIRETTA Venezia-Monza 0-0: Pioggia di gialli, la partita si accende - 68' Giallo per Busio. E giallo anche per Caldirola. Più giusto forse quello sul difensore biancorosso. La partita si scalda ancora dii più. 65' Intervento di Pereira su Ellertson, francamente non c'er ...